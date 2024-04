VILLAMARZANA-ARQUÀ - IperTosano è prossimo ad aprire a Villamarzana un magazzino per lo stoccaggio di merce. La notizia è stata confermata dalla stessa dirigenza del noto gruppo veronese di supermercati. Si tratta di un'altra importante opportunità di lavoro per la zona del Medio Polesine. La notizia è arrivata dopo che sui canali social era stato pubblicato un annuncio di ricerca del personale da parte della società di Cerea. Tosano ha trovato sede nella macro area di Villamarzana-Arquà, dove giusto un anno fa si era consumato un periodo molto negativo, coinciso con l'inizio della crisi al magazzino della Geodis.

Il fabbricato che era usato da quest’ultima che occupa 45mila metri quadrati, inizialmente era di proprietà della Deka Immobilien Investment, del fondo immobiliare aperto tedesco Deka-ImmobilienEuropa. Poi era passato a Eurozone Logistics Fund, gestito da Bnp Paribas Reim Gva Redilco. Quindi tra marzo e aprile 2023 il licenziamento di 130 lavoratori occupati nella cooperativa che per conto di Geodis lavorava per Amazon. Infine l'annuncio da parte di Bnp Paribas Reim Italy con la stipula di una nuova locazione di un immobile a uso logistico, per conto del fondo Eurozone Logistic Fund.

Il locatario è Italtrans, operatore internazionale di primo piano nell'ambito della logistica che gestirà il flusso delle merci per uno dei principali marchi della grande distribuzione organizzata.



IL COMMENTO

Il sindaco di Villamarzana, Daniele Menon si dice molto soddisfatto di quello che sta avvenendo nella macro area industriale, che finalmente entro l'anno conoscerà anche il completamento dei lavori. «Sono felice in quanto vedo che stanno assumendo personale a tempo indeterminato. Almeno questo è quanto scritto sugli annunci usciti ultimamente da parte di Tosano, ma non solo. Questo vuol dire molto per le persone che lavoreranno li: avere un posto sicuro e iniziare a fare dei progetti a medio periodo, con la possibilità di accedere a mutui per l'acquisto di una casa e la formazione di nuove famiglie e bambini. In questo periodo sto cercando imprenditori per realizzare nuove abitazioni a Villamarzana, in modo da dare la possibilità a questi nuovi lavoratori di venire ad abitare qui».

Una notizia che potrebbe avere ripercussioni positive anche per le due scuole esistenti nel piccolo paese. Daniele Menon precisa che «non so esattamente quanti di posto si creeranno, ma di certo so che anche Tenaris sta assumendo. Quando verranno terminati i lavori di completamento della macro area industriale, artigianale ecommerciale, compresa anche la parte di Arquà, sicuramente la zona verrà popolata da aziende e lavoratori, diventando dopo 25 anni una zona industriale come si deve».



ALTRO POLO

Anche a Castelguglielmo ci sono ottime notizie. In tanti, percorrendo la Transpolesana verso Verona hanno notato la realizzazione di un nuovo magazzino gigante, situato poco distante da Amazon. Inizialmente si pensava che potesse trattarsi di Ikea, invece così non è. A spiegarlo è il sindaco, Maurizio Passerini. «Il magazzino è di Techbau. Si tratta di 85mila metri quadrati coperti e si presta a più moduli, che possono essere affittati anche singolarmente. Confesso che non so quali ditte si insedieranno. Certamente ci saranno nuove opportunità lavorative. Oramai la zona industriale è quasi al completo, visto anche il raddoppio di Fincart».

Quanti posti di lavoro porterà il nuovo magazzino? E quanti sono gli occupati totali nella macro area tra Castelguglielmo e San Bellino? «È presumibile che Techbau possa portare circa 500 nuovi lavoratori. Il raddoppio di Fincart porterà circa 150 occupati. In totale, con questi 650 posti di lavoro, si arriverà a 1.800 unità», risponde Passerini.