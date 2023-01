ROSOLINA MARE - Tutto è pronto per la 21ª Ruspadina della Befana. La manifestazione sportiva non agonistica, anteprima delle due tappe della Supermarecross in programma il 21 e 22 gennaio, è stata presentata ieri ai Bagni dal Moro, durante la pausa di allenamento dei piloti, giunti numerosi dalle varie regioni d’Italia. A fare gli onori di casa per la città di Rosolina il sindaco Michele Grossato e l’assessore allo sport Stefano Gazzola, per il Motoclub Rosolina mare, il presidente Alessio Martinello affiancato dalla squadra di volontari dell’associazione motociclistica. Testimonial dell’evento sportivo di domani, il pilota 29 enne Davide De Bortoli e il piccolo Ivan Pederiva, affiancato dal papà Diego, che hanno sottolineato la validità del circuito di gara, unico in Italia per le sue peculiarità tecniche. Un percorso che a ogni edizione viene modificato per renderlo più impegnativo e quindi allenante per i piloti che sfrecciando tra i rettilinei e le curve dei circa 1500 metri di sabbia del circuito, offrono uno spettacolo unico al pubblico, che ammira i piloti al di là dell’apposita barriera allestita per questioni di sicurezza, come previsto dalle normative federali.



TRADIZIONE INVERNALE

«Una tradizione dell’inverno rosolinese all’insegna dello sport e dello stare insieme - commenta il sindaco Michele Grossato -. Un’occasione per far vivere la località turistica in un periodo “non balneare” e al tempo stesso per promuoverla grazie alle due ruote. I miei complimenti agli organizzatori e un grazie a chi, a vario titolo si sta impegnando per il buon successo degli appuntamenti sportivi in programma».

«Una manifestazione sportiva tra le più iconiche in Italia considerata la location inusuale per uno sport motoristico – commenta l’ Assessore allo sport di Rosolina Stefano Gazzola -. Non capita infatti tutti i giorni potersi allenare e gareggiare su un litorale balneare. La manifestazione dà il via a tanti eventi sportivi ideati per la stagione estiva 2023 dall’assessorato allo Sport in collaborazione con quello al Turismo, credendo che il turismo sportivo sia un volano importante per città e territorio. Ringrazio gli organizzatori dell’evento che con tanto impegno vogliono valorizzare il moto cross. Per l’amministrazione, la valorizzazione della sport passa anche per il ritorno di immagine e permette la conoscenza di luoghi anche in periodi di bassa stagione».



INTERNAZIONALI

«La Ruspadina della Befana - sottolinea il presidente Alessio Martinello - sarà dedicata a Nicola Paganin, un giovane vittima nel 2019 di un incidente sulla Romea e che resterà per sempre nei nostri cuori».

A organizzare gli internazionali d’Italia, sotto l’egida della Federazione motociclistica Italiana, FxAction promoter dei campionati italiani motocross e supermoto. «Dal 2007 gestiamo l’immagine del campionato che ha toccato nella sua storia le spiagge di tutta Italia lanciando molti grandi piloti come Tony Cairoli - informa Roberto Bianchini di Fx Action -. Siamo particolarmente legati al supermarecross e felici di ritrovarci anche quest’anno a Rosolina, che ha una pista fantastica e un moto club di veri appassionati. Nel 2023 avremo circa 40 gare da gestire: quelle di Rosolina saranno solo le prime due di una lunghissima serie, ma iniziare bene è fondamentale. Contiamo di vedere tanto pubblico sulla spiaggia a gustarsi lo spettacolo». La presentazione è stata immortalata da Maurizio Boscarato che in questi giorni espone, al pozzo dei Desideri di Adria, una sintesi delle foto significative dell’edizione Supermarecross 2022.

©