Rosolina. Bagno in mare il primo dell'anno, a decine si gettano in mare sfidando il freddo

ROSOLINA (ROVIGO) - Sono stati in molti i temerari che, sfidando il freddo, sono accorsi nella mattinata di ieri sulla spiaggia del Tortuga Beach Club di Rosolina Mare per festeggiare l'inizio del nuovo anno con un bagno fuori stagione.

Già dalle ore 11 qualcuno si stava dirigendo in riva al mare per sentire come fosse la temperatura dell'acqua e, finalmente, a mezzogiorno tutti hanno potuto tuffarsi sotto gli occhi divertiti delle decine di curiosi accorsi a vedere questa insolita scena che, a giudicare dal numero di partecipanti, verrà ripetutata. Era presente anche Danilo Rispo in veste di dj, nonché responsabile del gruppo "Verde e blu Animazione". Grande entusiasmo da parte di una delle organizzatrici dell'evento Cristina Veronesi, la quale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, rinnovando l'invito per il 6 gennaio con l'annuale "brusavecia" in piazza San Giorgio.