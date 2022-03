ROSOLINA È ufficiale: il pubblico potrà seguire gli Internazionali d’Italia di Supermarecross e Supermarequadcross che si disputeranno sabato 12 e domenica 13 a Rosolina Mare. Per una serie di incomprensioni, a metà settimana, era sembrato che la Prefettura avesse disposto che la manifestazione si dovesse svolgere a porte chiuse, tenendo cioè alla larga gli spettatori dai circa 1.600 metri del tracciato che si snoda tra gli stabilimenti Blu Marlin, Belvedere, Al Granso, Sabbia e Mare, dal Moro e due moduli di spiaggia libera a nord e sud di questi. Un po’ quello che era avvenuto lo scorso anno quando, in piena seconda ondata pandemica e con la campagna vaccinale appena avviata, al weekend motoristico fu dato il via libera in extremis, ma con l’obbligo di non far accedere nessuno per evitare assembramenti.

Dopo febbrili confronti fra organizzatori e Prefettura è stato chiarito che ad essere preclusi al pubblico e ai non addetti ai lavori saranno unicamente gli spazi all’interno del tracciato e quelli di servizio per il personale tecnico e gli addetti del Motoclub Rosolina Mare. All’esterno del perimetro, che peraltro è ben delimitato con reti di protezione, e quindi dalla passeggiata lungomare o dalla spiaggia, il pubblico potrà assistere alle competizioni. Solo per gli accompagnatori e i famigliari dei piloti ci sarà un’area riservata, sempre all’esterno del tracciato. Per tutti, infine, varranno le regole del buon senso, e cioè indossare la mascherina ed evitare di creare affollamenti.

ALTRE LIMITAZIONI

Altre limitazioni saranno disposte, come di consueto, per chi nel fine settimana vorrà scendere a Rosolina Mare per assistere alle gare o semplicemente per un passeggiata o frequentare bar e ristoranti della località, e riguarderanno i parcheggi. Quelli di via Del Moro e di via del Biancospino, tra il residence Sabbia e Mare e il bagno Al Granso, sono già stati riservati ai camper e ai motorhome dei team e dei concorrenti che partecipano alla manifestazione.

Per il Motoclub Rosolina Mare, che aveva già dovuto rinunciare alla “Ruspadina della Befana”, sarebbe stata un beffa perdere pure il Supermarecross, visto l’allentamento delle misure anti-covid che si sta registrando in questi giorni. Ma soprattutto, spiaceva precludere alla gente una due giorni di gare che promette spettacolo, emozioni e divertimento, grazie anche al nuovo disegno della pista con un maggior numero di salti a spezzare i rettilinei.

ESORDIO DEL CAMPIONATO

Ormai da due anni a Rosolina Mare si apre il campionato. Si attende oltre un centinaio di piloti nelle sei categorie previste: minicross, 125, Mx2, Mx1, Quad e la novità del titolo per gli over 40. Quelli che puntano al successo finale non possono mancare alla tappa polesana. E poi ci sarà anche un altro motivo per non mancare: nella giornata di sabato sarà onorata la memoria di Vincenzo Lombardo, pilota di cross recentemente scomparso, che nella sua lunga carriera aveva conquistato ben 14 titoli di Supermarecross. Prima della partenza delle gare, sarà osservato per lui un minuto di silenzio.