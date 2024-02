ROSOLINA - Dopo le presenze record dello scorso week-end, Rosolina Mare sembra aver avviato la stagione 2024 con largo anticipo sul calendario. In seguito alla Supermarecross, e complice il caldo fuori stagione di metà febbraio, la località turistica si è già messa in moto per offrire il maggior numero di comfort e servizi ai visitatori. I turisti aumentano di settimana in settimana, tanto da convincere gran parte degli esercizi ad aprire prima del previsto rispetto a quello che avveniva gli scorsi anni in cui, solitamente, si aspettava il periodo pasquale per "ravvivare" il paese. Indubbiamente la spinta di questa ripresa è da attribuire alle numerose iniziative organizzate dagli abitanti della località balneare per mantenere viva Rosolina Mare anche in bassa stagione, oltre al richiamo internazionale che la zona sta avendo grazie alla pubblicità ottenuta dalle gare motociclistiche. Oltre ai consueti visitatori dei paesi limitrofi, infatti, quest'anno si contano già un buon numero di stranieri che hanno deciso di godere della calma e della tranquillità di un luogo immerso nella natura.



CENE E APERITIVI

Tra le attività che hanno già iniziato a proporre degli eventi si segnalano il ristorante "In Anguriara", che proprio domani, venerdì, aprirà la stagione 2024 con una cena speciale che mescolerà tradizione e innovazione, e il locale Barique, in piazzale Europa, che ogni domenica propone aperitivi con dj-set e musica live. Si prospettano poi altre novità nei prossimi mesi, come si evince dai lavori in corso lungo via dei Pini, dove stanno venendo sistemati due locali che prenderanno il nome di "Queen's Garden" e "Veranda by Europa", entrambi sotto la gestione di Omar Cappelletto, già proprietario del ristorante "Europa".



CACCIA AL PERSONALE

Una stagione che si preannuncia ricca di sorprese, ma anche molto impegnativa: non a caso mercoledì 6 marzo, all'interno del centro congressi, si terrà un recruiting day con una ventina di imprenditori del settore turistico in cerca di personale da assumere. La giornata di reclutamento inizierà alle 8.30 con l'accoglienza e la registrazione dei partecipanti, quindi si svolgeranno i colloqui individuali di selezione con le varie aziende che proseguiranno fino alle 16. Per chi lo volesse sarà disponibile, nell'arco di tutta la giornata, un banco adibito alla raccolta dei curriculum.