ROSOLINA (ROVIGO) - Continuano gli eventi organizzati in occasione delle festività dalla comunità di Rosolina Mare. Nonostante le presenze dei visitatori siano nettamente inferiori rispetto alla stagione estiva, le associazioni si sono impegnate per offrire varie attività a turisti e non, mantenendo vivo il paese anche nei mesi più freddi. A spiegarlo é Cristina Veronesi, principale responsabile dell’organizzazione: «Quest’anno, per la prima volta, i gestori dello stabilimento Tortuga Beach Club hanno lanciato l’idea di un bagno in mare il primo dell’anno, seguito da un buffet, in modo da scambiarsi gli auguri in modo inusuale». Il ritrovo, per i più temerari, sarà lunedì 1. gennaio alle 11.45, davanti alla panchina gigante installata nello stabilimento; poi alle 12 si procederà col vero e proprio bagno. Al termine dell’evento, sarà possibile cambiarsi e fare una doccia calda nei bagni del Tortuga. L’occasione servirà anche per scattare qualche foto che finirà nel calendario dell’associazione Amare Rosolina del prossimo anno, proprio com’è stato fatto per l’edizione del 2024, che sarà disponibile nei prossimi giorni. La Veronesi ricorda che il ricavato di questo calendario sarà investito per organizzare gli spettacoli in piazza San Giorgio in primavera ed estate, aiutando le attività di Rosolina Mare e offrendo servizi di qualità.



“BRUSAVECIA”



Inoltre, dopo il recente successo dell’accensione dell’albero, avvenuta l’8 dicembre, il comitato di Rosapineta ha già fatto sapere che il 6 gennaio dalle 15, in piazza San Giorgio, si svolgerà l’annuale “Brusavecia” con stand, animazione e un ricco buffet offerto da Il Gattaccio. «L’invito è di partecipare numerosi, soprattutto i più piccoli, ai quali abbiamo riservato regali e sorprese speciali» - avverte Cristina Veronesi.

Non si fermano nemmeno gli eventi a Rosolina: l’altroieri, giovedì, al palazzetto dello sport di via Don Sambo si è tenuto il concerto “Natale con sorriso!” col coro gospel Seventh Note Gospel Lab. L’evento, organizzato dal Comune con il patrocinio della Regione, è stato offerto da Arteven. «Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione con la Regione e con le nostre realtà associative - ha spiegato il sindaco Michele Grossato - abbiamo potuto offrire questo momento musicale che ci ha consentito di respirare davvero la l’atmosfera del Natale».