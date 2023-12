Capodanno a Venezia, nel fascino dell'antica Serenissima. Quei cenoni da sogno

VENEZIA - Venezia cenoni da sogno tra lusso e eleganza in ristoranti e alberghi.

Arrigo Cipriani, l'illustre mente dietro l'iconico Harry's Bar, irradia entusiasmo nel raccontare il trionfo di Natale e della vigilia. L'attenzione si sposta ora verso il cenone di San Silvestro, proposto a un prezzo di 900 euro per persona. Un'esperienza senza eguali che unisce veneziani, italiani e clienti provenienti dall'estero in una festa straordinaria, anticipando un inizio di anno che promette di essere altrettanto straordinario quanto il cenone stesso. A Palazzo Papadopoli, Aman Venice incarna la perfetta sintesi tra magnificenza e il fascino della Serenissima. Mentre la sobrietà degli interni contemporanei si fonde con l'opulenza delle opere d'arte rococò, il cenone proposto a 700 euro a persona (bevande escluse) è completamente esaurito. Il mercato americano continua a essere una scelta vincente per Aman, dove gli ospiti possono inoltre conoscere le esclusive esperienze proposte dall'albergo e legate al territorio.

ATMOSFERA MAGICA

L'atmosfera magica dell'Hotel Danieli, Venezia è pronta a accogliere l'anno nuovo con eleganza. La struttura ha già registrato il tutto esaurito per la proposta esclusiva da 900 euro, che non solo include un menu raffinato per l'ultima notte dell'anno, ma offre anche lo Champagne per brindare a un inizio straordinario nel 2024. Paolo Morra, general manager del Sina Centurion Palace, rivela un trend interessante nelle prenotazioni per il cenone di Capodanno. Nonostante richieste tardive e conferme più lente, grazie a una comunicazione mirata, la serata promette di essere un successo con pochi posti ancora disponibili. La proposta culinaria dello chef Giancarlo Bellino, la location incantevole e le esibizioni di un tenore del Gran Teatro de La Fenice, insieme alla proposta musicale del DJ, hanno attirato sia gli stranieri che i veneziani desiderosi di dare il benvenuto al nuovo anno con stile e raffinatezza (450 euro, champagne esclusi). Salvatore Pisani, general manager del prestigioso Splendid Venice, rivela che le prenotazioni per la sera del 31 dicembre sono in linea con l'anno precedente. La scelta all'ultimo minuto è spesso dettata dalla ricerca di un'esperienza esclusiva ed inclusiva. La clientela di fascia alta è più orientata alla qualità che alla spesa. Con un costo di 350 euro a persona, e una media di 500 euro per il tavolo in altana dalle 23 in poi, l'Hotel Splendid Venice accoglie ospiti provenienti dai mercati internazionali, tra cui Francia, Germania, Austria e Italia.



36 PORTATE

Cenone, musica e balli si terranno come da tradizione ai Do Forni, il ristorante di Eligio Paties. Al costo di 300 euro, i commensali saranno viziati con 36 piatti deliziosi (12 antipasti, 12 primi e 12 secondi). Si inizia con caviale, salmone e foie gras, per arrivare ai piatti legati alla ricorrenza, tra pesce e carne. Con due orchestre a intrattenere gli ospiti dalle 20 alle 4, la festa promette di essere una maratona di classe e divertimento mentre dopo la mezzanotte lenticchie e bigoli in salsa. La peculiarità del ristorante Al Colombo di Domenico Stanziani risiede nella capacità di adattarsi alle esigenze della clientela. La scelta di offrire un menu à la carte si è rivelata vincente. La gente ama la flessibilità di poter scegliere ciò che desidera gustare, creando così la propria esperienza culinaria unica. Molti ospiti chiedono un bicchiere di vino e un piatto che rispecchia l'autenticità della cucina locale. E poi, via, pronti a esplorare tutto ciò che Venezia ha da offrire durante la festività. Venezia continua a essere la regina dell'ospitalità. La città fluttuante si riveste di fascino e raffinatezza durante le festività, trasformando ogni angolo in un palcoscenico scintillante dove l'eleganza veneziana si fonde con l'atmosfera festosa. Un omaggio ai tempi d'oro delle feste di Elsa Maxwell, celebre icona del Novecento, dove Venezia continua a danzare tra il classico e il moderno, regalando esperienze indimenticabili in un'atmosfera senza tempo.