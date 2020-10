Coronavirus Veneto, 657 nuovi casi nelle ultime 24 ore: picchi a Treviso, Venezia, Vicenza

Coronavirus Veneto, 657 nuovi casi rispetto alle ore 8 di ieri mattina e nessun decesso nella notte. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 del 14 ottobre.

Le province che hanno registrato i maggiori contagi sono Treviso (+134), Venezia (+134), (Vicenza (+134), Verona (+95), Padova (+91), Belluno (+50). In tutto gli attualmente positivi sono 7182 (+527 rispetto a ieri mattina).

In isolamento domiciliare 12.834 (+1151, quasi il doppio rispetto a ieri).

Ricoverati in ospedale per Covid 19 salgono a 359 (-3) di cui 35 in terapia intensiva (-6).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO - LEGGI E SCARICA

Ultimo aggiornamento: 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA