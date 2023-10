Strage del bus. Il bollettino, i ricoverati scendono a 13: lascia l'ospedale la 21enne francese. Domani il ritorno in Germania dei fratellini tedeschi

MESTRE - Sono scesi a 13 i feriti dell'incidente del pullman di Mestre ancora ricoverati negli ospedali del Veneto. Rispetto al bollettino di ieri, martedì 10 ottobre, ha lasciato l'ospedale di Dolo una ragazza francese 21enne, che è stata trasferita in un centro sanitario a Strasburgo, sua città di origine.

Domani è previsto il trasferimento dei due fratellini tedeschi di 3 e 13 anni che raggiungeranno l'ospedale di Lipsia, per essere più vicini ai familiari.

Il decorso degli altri pazienti prosegue regolarmente, anche se 6 di loro rimangono ricoverati in reparti di terapia intensiva; altri 5 si trovano in chirurgia, uno in neurochirurgia, uno in pediatria. A livello di suddivisione nelle strutture ospedaliere della regione, 4 sono i pazienti assistiti a Mestre, 5 a Padova, 3 a Treviso, e uno a Mirano.