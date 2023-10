Tragedia di Mestre, il bollettino sulle condizioni dei feriti: ancora 14 ricoverati, scendono a 8 i pazienti in terapia intensiva

MESTRE - Scende da nove a otto il numero dei feriti nell'incidente del bus di Mestre ricoverati nei reparti di terapia intensiva del Veneto.

I pazienti in situazione critica passano da quattro a tre. Lo rende noto stamani la Regione del Veneto. È uscita dalla terapia intensiva la giovane donna ucraina di 33 anni, trasferita stamani dall'ospedale di Treviso a quello di Padova per avvicinarla alla figlia di 4 anni, ancora in condizioni critiche seppur "stabili" nel nosocomio euganeo.

IL BOLLETTINO

Si prevede che oggi esca dalla sezione intensiva anche la giovane francese di 21 anni ricoverata a Dolo. All'ospedale di Padova migliorano le condizioni della giovane donna ucraina di 29 anni, fino a ieri in condizioni critiche. Continua a migliorare il paziente tedesco di 33 anni ricoverato a Treviso, le cui condizioni nei giorni scorsi erano risultate critiche.

All'ospedale di Mestre si registra il continuo miglioramento del paziente ucraino di 39 anni, che nei prossimi giorni verrà dimesso dall'ospedale.

In sintesi, attualmente risultano ricoverati ancora 14 pazienti, otto (7 adulti e un minore) in reparti ad alta

intensità di cura, cinque nei reparti di chirurgia, una in pediatria. Gli adulti sono 11 (7 donne, 4 uomini), i minori tre (2 bambine, 1 bambino). Le nazionalità sono ucraina (6), tedesca (4), spagnola (2), francese (1) e croata (1).