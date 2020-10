Coronavirus Veneto, 168 nuovi casi nella notte e 1 morto: Venezia (+50) e Padova (+48)

Coronavirus Veneto, 168 nuovi casi e 1 morto (nel territorio di Vicenza) nella notte. I decessi totali toccano quota 2.219. Nella giornata di domenica (cioè dalle 17 di sabato alle 17 di domenica) i nuovi positivi erano stati 422.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 del 12 ottobre.

Le province che hanno registrato i maggiori contagi sono Venezia (+50), Padova (+48), Belluno (+26), Vicenza (+15), Treviso (+14). In tutto gli attualmente positivi sono 6289.

In isolamento domiciliare 11.019 (-392) persone.

Ricoverati in ospedale per Covid 19 salgono a 376 di cui 273 positivi (29 in terapia intensiva, 244 in area non critica). In terapia intensiva, i ricoveri scendono dunque sotto quota 30 (domenica erano stato 32, + 3 rispetto a sabato).

