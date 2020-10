Covid in Veneto, il bollettino di oggi: 262 nuovi infetti nella notte

Covid Veneto, diretta contagi e vittime: il bollettino di oggi, domenica 11 ottobre 2020. Sono 262 i nuovi infetti da Coronavirus secondo il report delle 8 della Regione, il maggior numero di contagi a Vicenza, con 77 casi, segue Padova con 52, Treviso con 37, Belluno con 31, Venezia con 29, Verona con 21, Rovigo con 4. Ancora zero contagi a Vo', per Padovano. Sono 11.411 i cittadini attualmente in isolamento fiduciario.

LA POLEMICA Crisanti all'attacco: «Zaia venditore di fumo, i tamponi "fai da te" sono una buffonata»

IL GOVERNATORE Luca Zaia in diretta oggi: «C'è un abbassamento della guardia irresponsabile. Già pronti per partire con i test di autodiagnosi. Svizzera? Forse dovremmo chiudere noi le frontiere»

LE IPOTESI Covid, i tre scenari del Cts: così scatteranno i blocchi fino al lockdown totale

Coronavirus, il dottor Rigoli: "Stabilire una soglia di carica virale, al di sotto si viene considerati negativi al Covid" TREVISO - "Le persone positive al coronavirus con una carica virale molto bassa dovrebbero essere considerate negative. Il nodo è già stato condiviso da molti microbiologi. Auspichiamo che il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità prendano posizione quanto prima, indicando una soglia sotto la quale inserire le persone tra i negativi, senza più bisogno di far scattare isolamenti, quarantene di 14 giorni e tamponi per tutti i contatti stretti".

