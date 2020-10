Luca Zaia in diretta oggi: «C'è un abbassamento della guardia irresponsabile ma nessuna emergenza sanitaria ospedaliera in Veneto. Già pronti per partire con i test di autodiagnosi»

Luca Zaia in diretta oggi, sabato 10 ottobre 2020. Il presidente della Regione Veneto torna a parlare ai cittadini su Facebook per aggiornarli sulla situazione del contagio da Covid sul territorio - in questi giorni il numero degli infetti è tornato a salire vorticosamente - e sulle misure adottate per contrastare la diffusione del virus.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

2milioni e 52mila tamponi molecolari, 1milione 450mila test rapidi effettuati, 31.065 positivi da inizio pandemia, positivi ad oggi 5.832, in isoplamento 11.625 persone (+344 nelle ultime 24 ore), i ricoverati in ospedale 325 dei quali 231 positivi. In terapia intensiva 29 persone (-1 nelle 24 ore) e 20 sono positivi. Sono 2.2016 i morti per Covid (+7 nelle ultime 24 ore). (Leggi il bollettino di stamani)

I positivi sugli isolati: la percentuale è del 50,17% (uno su 2 di chi è a casa è positivo)

Quanti i sintomatici sui positivi? Il 3,86% del totale ha un minimo di sintomi, non vuol dire che sia in ospedale.

Alla luce di questi ultimi due dati abbiamo discusso in una conferenza questa mattina, stiamo aggiornando il piano di Sanità Pubblica, e in questo momento non abbiamo emergenza sanitaria ospedaliera. Ovvio che ci stiamo preparando ad una evoluzione della situazione, tant'è che gli ospedali di comunità del Veneto cerchiamo di attrezzarli per accogliere i pazienti guariti ma ancora positivi. Noi sappiamo che i positivi hanno iniziato ad aumentare dalla fine del mese di luglio, nonostante questo rimangono costanti i ricoveri e i decessi. Inoltre, l'età media dei positivi ci dice che siamo passati da 60/65 anni del positivo, da una età mediana di 40/45 anni: gran parte di chi si positivizza va nella fascia dai 25 ai 55 anni. Questo spiega perché i positivi sono al livello di marzo ma i ricoveri no. La fascia degli anziani è protetta.



Abbassamento della guardia irresponsabile

C'è un abbassamento della guardia irresponsabile: chi si positivizza è vittima di assembramenti, comportamento sociale, anche nelle scuole abbiamo contagi (279 situazioni scolastiche - classi -dove c'è stato almeno un caso, i bambini positivi sono in totale 300 e rappresentano lo 0,04% su 700mila). Sono under 60, tra i 25 e i 44 anni, vanno al bar, al ristorante, sono anche costretti all'attività nelle scuole. Noi continuiamo i controlli nelle scuole, andiamo in aula a fare i controlli e siamo gli unici in Italia.

Autodiagnosi, pronti con i test

Vogliamo continuare sul fronte dei test rapidi, da questi vogliamo arrivare all'autodiagnosi: stiamo lavorando con il dottor Rigoli che ha già anche kit validati dall'estero per il fai da te. Qualora arrivasse il via libera per il test di autosomministrazione noi siamo già pronti con la piattaforma per registrarci.

Carica virale del virus

Il tema della carica virale è legato al numero delle amplificazioni, certo è che i nostri clinisci ci dicono che la minor presenza negli ospedali è data dall'abbassamento dell'età. Ma ricordo che ci sono anche giovani che escono dall'ospedale dopo il covid con insufficienza respiratoria, in sedia a rotelle. Dico a tutti: fate attenzione perché è una roulette russa. Vediamo anche che gli anticorpi non durano all'infinito.

Usate la mascherina

L'uso della mascherina è determinante, trovo assurdo che ci sia una discussione in materia. Ma anche nelle indicazioni per l'influenza la mascherina e il lavaggio mani è importante. Io spero che l'uso dei dispositivi ci aiuti anceh con il contrasto all'influenza in Veneto, che non è una banalità.



Quarantena ridotta

Deve essere Roma che decide, noi abbiamo fatto richiesta.

Lockdown regionali

Io guardo gli ospedali, quello è l'indicatore vero dell'emergenza da Covid. Non dobbiamo sminuire o sottovalutare il problema.

Algoritmo

Lunedì dovremmo avere le nuove proiezioni Covid dell'algoritmo che abbiamo utilizzato a marzo-aprile.

Veneto nella lista rossa della Svizzera

Mi dispiace per la posizione della Svizzera, torno a dire che serve una regia europea, una Onu sanitaria che coordini tutto. Dal punto di vista epidemiologico credo che non abbia senso, dal punto di vista dei rapporti dico che sono cugini, vicini di casa, terzo io non conosco i dati epidemiologici in Svizzera, magari sapere quanti tamponi fanno, quanti positivi hanno, quanti ricoveri rispetto a noi, magari scopriremo che sono "meno bravi" di noi.

Covid, il Veneto entra nella lista rossa della Svizzera: quarantena per chi torna La regione Veneto finisce nella " lista rossa" della Svizzera fra le zone a maggior rischio di contagio da Covid. È salito a quattro il numero di regioni italiane inserite dalla Svizzera nella lista dei Paesi e delle aree ad alto rischio di contagio da coronavirus: oltre alla Liguria, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha aggiunto oggi la Campania, la Sardegna ed il Veneto (curiosamente nella lista non c'è la Lombardia).

Cosa dicono gli esperti

Covid, Crisanti: «Limitare la mobilità tra Regioni per proteggere i territori meno colpiti»

Covid. Il professor Palù avverte: «Il virus si è adattato a noi, ma attenzione, d'inverno diventa più pericoloso»

Coronavirus, il dottor Rigoli: «Stabilire una soglia di carica virale, al di sotto si viene considerati negativi al Covid»

Ultimo aggiornamento: 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA