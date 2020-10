Covid Veneto, paurosa fiammata nella notte: 413 nuovi infetti. Venezia in testa con 120 casi. Una vittima del virus Il bollettino

Coronavirus in Veneto: il contagio continua a crescere nella nostra regione, solo stanotte i nuovi infetti registrati dal bollettino sono stati 413. E stiamo parlando dei dati rapportati al bollettino serale delle 17. Venezia è in testa con 120 casi, segue Verona con 86, 59 a Padova e Vicenza, 53 a Treviso,24 a Belluno, zero contagi a Vo' e Rovigo. Purtroppo oggi si registra anche una nuova vittima del Covid (il totale dei decessi arriva quindi a 2.216). Il totale degli infetti da inizio pandemia in Veneto sale quindi a 31.065, e sono 5.832 gli attualmente positivi.

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA