Coronavirus in Veneto, 397 contagi nella notte. Record a Venezia: 115 nuovi infetti. A Treviso 86. In isolamento 11.281 persone Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi. Nuovo incremento dei contagi registrato dal report della Regione: 397 nuovi infetti, guardando ai dati rispetto al bollettino di ieri sera. Il numero maggiore di nuovi infetti è a Venezia, con 115 casi, seguono Treviso con 86, Vicenza con 52, Verona con 51, Padova con 45, Belluno con 33. Zero contagi a Vo', nel Padovano. Nella notte non ci sono state vittime del virus. In totale gli attualmente positivi sono 5.474 (30.504 i positivi complessivi da inizio pandemia). In isolamento domiciliare ci sono 11.281 persone,

Covid. Il professor Palù avverte: «Il virus si è adattato a noi, ma attenzione, d'inverno diventa più pericoloso»

Contagi nelle ultime 24 ore

Se si guardano i dati calcolando le 24 ore si parla di 591 contagi in più rispetto a ieri. Il dato degli infetti dall'inizio dell'epidemia ha superato di slancio la quota psicologica dei 30.000, per l'esattezza 30.504. Si contano anche 3 vittime (sempre calcolando nelle 24 ore), per un dato complessivo di 2.209 morti (tra ospedali e case di riposo). Crescita contenuta nei ricoveri, 304 (+7) e nelle terapie intensive, 30 (+1).

Coronavirus, il dottor Rigoli: "Stabilire una soglia di carica virale, al di sotto si viene considerati negativi al Covid" TREVISO - "Le persone positive al coronavirus con una carica virale molto bassa dovrebbero essere considerate negative. Il nodo è già stato condiviso da molti microbiologi. Auspichiamo che il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità prendano posizione quanto prima, indicando una soglia sotto la quale inserire le persone tra i negativi, senza più bisogno di far scattare isolamenti, quarantene di 14 giorni e tamponi per tutti i contatti stretti".

