Covid, il Veneto entra nella lista rossa della Svizzera: quarantena per chi torna

La regione Veneto finisce nella "lista rossa" della Svizzera fra le zone a maggior rischio di contagio da Covid. È salito a quattro il numero di regioni italiane inserite dalla Svizzera nella lista dei Paesi e delle aree ad alto rischio di contagio da coronavirus: oltre alla Liguria, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha aggiunto oggi la Campania, la Sardegna ed il Veneto. L'elenco aggiornato, che sarà valido dal 12 ottobre, comprende un totale di 61 Paesi e 28 regioni. Chi torna in Svizzera da tali zone deve mettersi in quarantena al ritorno.

Coronavirus in Veneto, 397 contagi nella notte. Record a Venezia: 115 nuovi infetti. A Treviso 86. In isolamento 11.281 persone Il bollettino Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi. Nuovo incremento dei contagi registrato dal report della Regione: 397 nuovi infetti, guardando ai dati rispetto al bollettino di ieri sera. Il numero maggiore di nuovi infetti è a Venezia, con 115 casi ( Mascherine, segnalazioni boom a Venezia: "Troppa gente non le indossa"), seguono Treviso con 86, Vicenza con 52, Verona con 51, Padova con 45, Belluno con 33.

Il numero di nuovi contagi rimane alto in Austria, Slovenia e Croazia

Gli ultimi dati ufficiali diffusi oggi dalle autorità nazionali. Altri 1.131 contagi sono stati confermati in Austria, poco meno dei 1.209 registrati l'8 ottobre, il numero più alto di sempre. Nel Paese, altre 4 persone sono morte a causa del virus nelle ultime 24 ore, portando il totale dei decessi a 842. Attualmente ci sono 508 persone ricoverate in ospedale, 103 in terapia intensiva. La Slovenia ha registrato 363 nuovi casi l'8 ottobre, meno dei 389 confermati il giorno prima, record negativo da inizio epidemia. Quattro persone sono decedute a causa del virus, portando il totale dei decessi a 165, hanno informato le autorità oggi. In Slovenia, 138 persone sono ricoverate nei nosocomi nazionali, 22 in terapia intensiva. In Croazia, sono state infine registrate altre 457 nuove infezioni, un numero alto ma inferiore rispetto alle 542 del giorno prima - il numero più alto dall'inizio dell'epidemia. Secondo il portale governativo Koronavirus.hr, 385 persone sono ancora ricoverate in ospedale, con 28 pazienti in terapia intensiva. Altre tre persone sono morte a causa del virus, portando il totale dei decessi in Croazia a 313.

Ultimo aggiornamento: 14:59

