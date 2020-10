Coronavirus Veneto, boom di positivi: 335 nella notte e 4 morti. Picchi a Treviso, Venezia, Vicenza

Coronavirus Veneto, 335 nuovi casi e 4 morti nella notte nei territori di Padova (2), Treviso (1), Verona (2). I decessi totali toccano quota 2.206. I nuovi positivi nell'intera giornata di ieri 7 ottobre, erano stati 396.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 dell'8 ottobre.

Le province che hanno registrato i maggiori contagi sono Treviso (+87), Venezia (+66), Vicenza (+62), Verona (+55), Padova (+18). In tutto gli attualmente positivi sono 5083 (+226 rispetto a ieri sera). In totale dall'inizio dell'epidemia i contagiati sono ormai prossimi ai 30.000 (29.909).

Per quanto riguarda l’Ulss 1 Dolomiti i casi sono riferiti a contatti dei 3 comuni del Comelico, l’Ulss 8 Berica ha un cluster in un centro diurno per disabili (10 casi e un operatore) poi cluster famigliari, la Ulss 9 Scaligera in un centro anziani, a Venezia focolai alla Fincantieri e in due ospedali.

In isolamento domiciliare 10934 persone (+517) di cui 131 con sintomi (-24).

Ricoverati in ospedale per Covid 19 salgono a 326 di cui 232 positivi (19 in terapia intensiva, +4 rispetto a ieri).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO - LEGGI E SCARICA

Ultimo aggiornamento: 12:12

