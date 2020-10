Coronavirus Veneto, altri 262 casi in 24 ore, ma nessun decesso. Solo 20 pazienti positivi nelle terapie intensive

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 3 ottobre 2020. Sono 176 i nuovi contagi nella notte e altri 86 per un totale in 24 ore di 262 casi secondo il report delle ore 17 dell'Azienda Zero della Regione.

I nuovi positivi a Venezia sono 69, 51 a Vicenza, 29 a Padova, 32 a Treviso. Il numero totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale quindi a 28.448. Nessun decesso nelle ultime 24 ore per cui il totale da febbraio resta a 2193.

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA