Covid in Veneto, nella notte 176 nuovi contagi. Le più colpite Vicenza, Venezia e Treviso. Una vittima Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 4 ottobre 2020. Sono 176 i nuovi contagi nella notte, il totale dei casi positivi sale a 28.624, gli attualmente positivi sono 4.235. I soggetti in isolamento domiciliare sono 9.509, dei quali 2.693 positivi. Crescono i ricoverati nei reparti non critici, 250 (+8), mentre sono 29 (+1) i pazienti nelle terapie intensive. Una vittima. Sono 71 i nuovi isolati, per un totale di 9.509 persone.



Covid Veneto, contagi oggi

Il maggior numero di contagi rispetto al bollettino delle 17 di ieri sera si è registrato in provincia di Vicenza, con 39 nuovi infetti, sono 38 invece a Venezia, 36 a Treviso, 20 a Verona e Padova, 15 a Belluno, 5 a Rovigo, zero contagi a Vo, nel Padovano.

I dati nelle 24 ore

Se si guardano i dati nelle 24 ore, sono 261 i nuovi infetti. C'è anche un vittima, che porta il numero totale delle vittime a 2.194.

