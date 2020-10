Covid, bollettino di oggi: calano nuovi contagi (2.257) e morti (16), ma 32.000 tamponi in meno

Covid, bollettino oggi 5 ottobre 2020 in Italia . Diminuisce il numero di nuovi contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.257 nuovi casi contro i 2.578 di ieri. I decessi sono 16, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 36.002. Diminuiscono i tamponi effettuati, da 92.714 di ieri a 60.241 di oggi. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è pari a 232.681 (+767), mentre il totale degli attualmente positivi sale a 58.903 (+1.474). Al momento sono 3.487 i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 323 persone, 20 in più rispetto a ieri. Sono poi 55.093 i positivi che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Campania (431), la Lombardia (251), il Lazio (248), il Veneto (230). Nessuna Regione è a contagi zero..

Sono complessivamente 128 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 2.656 tamponi eseguiti. Un numero che fa salire gli attuali positivi a 3.358, di cui 361 ricoverati in ospedale e 28 in terapia intensiva. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge anche una crescita dei guariti (15 in più rispetto a ieri e 4.130 dall'inizio dell'emergenza) e due vittime (321 in totale). Questa la distribuzione su base provinciale dei nuovi casi: 63 a Palermo, 31 a Catania, 10 a Messina, 3 a Trapani, 1 a Siracusa, 15 a Ragusa, 5 a Caltanissetta. Nessun nuovo caso nell'Agrigentino e nel Nisseno.

Covid, i dati nelle regioni

Questi i dati del contagio da coronavirus in alcune regioni italiane

Covid Toscana

In Toscana sono 15.764 i casi di positività al coronavirus, 185 in più rispetto a ieri (101 identificati in corso di tracciamento e 84 da attività di screening). I nuovi casi sono l'1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 185 casi odierni è di 41 anni circa (il 28% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 23% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, l'11% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 66% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico. Delle 185 positività odierne, 10 casi, tutti asintomatici, sono riferibili ad anziani ospiti in una Rsa. 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero. 1 caso riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 42% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Covid, maxi-focolaio all'università di Sheffield: «Contagiati quasi 500 studenti, positivi anche nello staff»

Covid Piemonte

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione. Il totale è, pertanto, di 4168 deceduti risultati positivi al virus, 683 Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401Cuneo, 380 Novara, 1841 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. Sono 36.312 (+129 rispetto a ieri, di cui 92 asintomatici e dei 129, 26 sono screening, 79 contatti di caso, 24 con indagine in corso, 6 in Rsa, 11 in ambito scolastico, 112 nella popolazione generale e 1 importato)i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, 4441 Alessandria, 2016 Asti, 1201 Biella, 3586 Cuneo, 3455 Novara, 18.144 Torino, 1691 Vercelli, 1228 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 303 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 247 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 15 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 273(+57 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3135. I tamponi diagnostici finora processati sono 748.061 di cui 411.032 risultati negativi.

Covid Valle D'Aosta

Sono 93 i casi positivi attuali al Covid 19 in Valle D'Aosta, 16 in più rispetto a venerdì. Di questi uno è ricoverato in rianimazione, 6 in ospedale e 86 in isolamento domiciliare. I casi positivi da inizio epidemia sono 1346. I guariti sono 1102. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 29980. Lo rileva il bollettino di aggiornamento trisettimanale della Regione.

Covid Campania

Sono 431 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore in Campania su 4.867 tamponi esaminati. È quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania. Ad oggi sono 14.768 i positivi su un totale di 632.399. Si è registrato un decesso (il totale è pari 466 persone) mentre sono 121 le persone risultate guarite su un totale di 6.593. persone.

Covid Calabria

«In Calabria ad oggi sono stati effettuati 208.340 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.086 (+23 rispetto a ieri), quelle negative sono 206.254». Lo riferisce il Bollettino diramato dalla Regione Calabria sulla diffusione del Coronavirus. «Territorialmente - si aggiunge - i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro: 14 in reparto; 1 in terapia intensiva; 81 in isolamento domiciliare; 221 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 10 in reparto; 136 in isolamento domiciliare; 496 guariti; 36 deceduti.Reggio Calabria: 8 in reparto; 1 in rianimazione; 118 in isolamento domiciliare; 347 guariti; 19 deceduti.Crotone: 6 in isolamento domiciliare; 135 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 5 in reparto; 24 in isolamento domiciliare; 92 guariti; 6 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 291 Complessivamente i ricoveri nell'ospedale di Catanzaro sono 14, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza sono 10. Proprio Cosenza oggi registra 3 nuovi positivi, di cui 2 riconducibili a focolaio noto; per il terzo caso è in corso l'indagine epidemiologica. Catanzaro registra 4 nuovi positivi, riconducibili a focolaio noto. Reggio Calabria comunica 16 nuovi positivi. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 894.

Covid Sicilia

