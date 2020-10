Coronavirus Veneto, 254 nuovi positivi nella notte, 41 ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus Veneto, 254 nuovi casi e nessun decesso nella notte dopo le 7 vittime di ieri. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 del 13 ottobre.

Le province che hanno registrato i maggiori contagi sono Treviso (+50), Verona (+48), Vicenza (+47), Venezia (+44), Padova (+29), Belluno (+28). In tutto gli attualmente positivi sono 6655 (+181 rispetto a ieri sera).

In isolamento domiciliare 11.683 (+664).

Ricoverati in ospedale per Covid 19 salgono a 362 di cui 41 in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri)

Ultimo aggiornamento: 13:59

