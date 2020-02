Coronavirus in Veneto, riapertura delle scuole: oggi si decide

Coronavirus, riapertura delle scuole in Veneto e ritorno alla normalità. Oggi dovrebbe essere presa una decisione sul ritorno degli alunni negli istituti da lunedì prossimo, come auspicato ieri dal presidente della Regione Luca Zaia. Sono momenti di attesa per il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che sarà adottato: un provvedimento contenente le linee generali alle quali tutte le regioni dovranno conformarsi. Lo ha spiegato il commissario Borrelli. «Stiamo lavorando ad un Dpcm che andrà a ridisegnare le misure nei territori e sarà un provvedimento generalizzato per tutte le Regioni. Puntiamo ad un comportamento uniforme e concordato che sia coerente con l'andamento della malattia».

Le zone di contagio divise in tre colori

Con il nuovo decreto del presidente del Consiglio, atteso per domani, dovrebbe insomma arrivare anche una divisione in tre colori delle zone del contagio, graduando il livello del contagio e le misure da attuare nei diversi casi. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti ministeriali, il provvedimento è stato anticipato nel corso del Cdm che ha approvato il nuovo decreto legge con le prime misure economiche. Il governo si dovrebbe di nuovo riunire, nella sede della Protezione civile a Roma, per definire il dpcm e vararlo.

Scuole chiuse: quali sono

Il Veneto vuole riaprirle. La Lombardia ha chiesto un'altra settimana di stop. In Emilia-Romagna è ancora tutto incerto. È probabile comunque che oggi venga varata un'altra settimana di chiusura per queste tre regioni. Invece a Palermo e nel Trentino Alto Adige hanno già deciso la riapertura delle scuole. Ok per il ritorno degli studenti nelle aule in Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Marche.

L'avvertimento dei sindacati sulle sanificazioni

La Cgil, con il segretario veneto Christian Ferrari, ha chiesto «prudenza» nella riapertura delle scuole, mentre la segretaria della Cisl Sandra Biolo ha avvisato: che non si pensi di sanificare gli istituti scolastici nei giorni di chiusura previsti dall'ordinanza.

Zaia, la polemica sui cinesi che mangiano topi vivi

«La mentalità che ha il nostro popolo veneto, a livello di igiene è quella di farsi la doccia, di lavarsi spesso le mani. L’alimentazione, il frigorifero, le scadenze degli alimenti sono un fatto culturale. La Cina ha pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto perché abbiamo visto tutti i video di cinesi che mangiano topi vivi». Queste parole, pronunciate da Luca Zaia durante un'intervista ad Antenna3, hanno sollevato un mare di polemiche... (LEGGI TUTTO)

