GORIZIA - La Regione Friuli Venezia Giulia informa che, a seguito degli approfondimenti clinici effettuati su un sospetto caso di coronavirus a Gorizia, la persona - un 50enne - è risultata positiva a entrambi i tamponi faringei previsti dal protocollo. Si tratta del primo caso in Friuli Venezia Giulia.



L'uomo non è grave ed è in isolamento: parebbe aver contratto il virus durante una visita a un parente ricoverato al Ca' Foncello di Treviso. Ultimo aggiornamento: 21:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA