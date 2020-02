Effetto coronavirus, l'allarme di Zaia: «Se crolla il Pil del Veneto, crolla l'Italia»

se crolla il Pil del Veneto crolla l'Italia». Lo ribadisce il governatore del Veneto, Luca Zaia, impegnato da questa mattina, 28 febbraio, nella sede della Protezione civile regionale a Marghera per fare il punto sulla situazione sanitaria in Veneto in merito alla diffusione del



«In Veneto il turismo è letteralmente in ginocchio - dice Zaia -. Un comparto che, con 18 miliardi di fatturato, a livello nazionale rappresenta la più grande industria turistica in Italia. A questo settore si aggiunge la grande difficoltà che stanno vivendo le nostre 600mila partite Iva».



«Avremo più falliti che contagiati»

«Servono - insiste il governatore del Veneto -e una» per invertire questo trend «e far capire alla gente che non siamo la terra della peste». Ma per salvare l'economia del Veneto, aggiunge il governatore, «bisogna tornare alla normalità, ma questo non sarà sufficiente» perché, avverte, questa «immagine internazionale non ce la leveremo di dosso in pochi giorni».