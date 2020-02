Coronavirus, ritorno alla normalità a Venezia: pulizia e sanificazione delle scuole per la riapertura Video

VENEZIA - Sono state avviate dalle 7.00 di oggi, 28 febbraio 2020, le operazioni di sanificazione e pulizia negli asili e nelle scuole dell'infanzia di Venezia, in previsione della loro riapertura per lunedì prossimo. Lo ha reso noto il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro, attraverso il proprio profilo Twitter. Per queste operazioni sono rientrati in servizio 260 dipendenti della società municipalizzata Ames. «Grazie - aggiunge Brugnaro - per la cura verso i nostri piccoli».

Dalle 7.00 sono rientrati in servizio 260 dipendenti di #Ames per pulizie e sanificazione di asili e scuole dell’infanzia del @comunevenezia, in previsione della riapertura di lunedì. Qui alla scuola Comparetti di Cannaregio. Grazie per la cura verso i nostri piccoli pic.twitter.com/Kxxc9JluBM — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) February 28, 2020

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA