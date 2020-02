​Coronavirus, scuole aperte da lunedì 2 marzo in Friuli Venezia Giulia

Coronavirus, scuole aperte in Friuli Venezia Giulia . Dalla conferenza in diretta tra il governo e le Regioni è arrivata la notizia che da lunedì 2 marzo le scuole di ogni ordine e grado riapriranno in Friuli Venezia Giulia. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Alle 16 a Trieste saranno spiegate nei dettagli le ragioni che hanno portato il governo ad escludere il Fvg dai territori nei quali le scuole resteranno chiuse ancora per otto giorni.

Coronavirus in Veneto, scuole chiuse un'altra settimana in Veneto per un'altra settimana. Oggi la decisione sul ritorno degli alunni negli istituti: stop per altri sette giorni. Delusa l'aspettativa espressa ieri dal presidente della Regione Luca Zaia che aveva chiesto un ritorno alla normalità (). Decisione opposta invece per quanto riguarda il .

Ultimo aggiornamento: 15:40

