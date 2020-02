Coronavirus Veneto. Zaia preme sul ministro: «Voglio riaprire le scuole, ma da Roma tutto tace» Video

Coronavirus in Veneto: le ultime notizie sul Gazzettino.it su come sta andando il contagio (LEGGI - guarda la MAPPA INTERATTIVA) e sul tentativo di ritorno alla normalità, partendo dalla riapertura delle scuole che, tuttavia, non sembra essere così semplice da mettere in atto. Intanto a Venezia il sindaco Luigi Brugnaro sta già facendo pulire gli istituti, in previsione del ritorno in classe (LEGGI TUTTO).

Zaia chiede la revoca della chiusura delle scuole, ma nessuno risponde

«L'ordinanza» sulle misure per contenere il contagio da coronavirus «scade domenica, ovvero fra 48 ore. Io sto chiedendo da due giorni che si scriva una nuova ordinanza, che si vada a una revoca e che in ogni caso si dia modo alla cittadinanza di poter programmare». È la richiesta fatta stamane dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. «Era fondamentale che si chiudesse nelle ore passate, spero si chiuda almeno oggi, al massimo entro oggi».

Cosa aveva detto ieri il presidente Zaia al governo: «Revocare l'ordinanza, emergenza passata. Da lunedì riapro le scuole in Veneto»

La richiesta: «La comuinità scientifica metta nero su bianco cosa dobbiamo fare»

«Ovviamente ho chiesto che ogni forma di indicazione e prescrizione, compreso quello che accadrà alle scuole, sia validata dalla comunità scientifica: che firmino nero su bianco le misure da adottare. Aspettiamo che qualcuno metta nero su bianco le indicazioni».



