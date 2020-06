Luca Zaia: «Appello ai giovani, c'è il rischio reinfezioni». Gli esperti: «Le zanzare non sono in grado di trasportare il virus» Diretta

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 25 giugno 2020, per fare il punto sul contagio e le vittime da Coronavirus in Veneto e le novità sulle disposizioni della Regione. La conferenza stampa è come sempre nella sede della Protezione Civile di Marghera.

Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Superati i 900mila tamponi per l'esattezza 907.633, 19.257 positivi (+4), in isolamento 727 (-14), ricoverati 192 (-24), 11 in terapia intensiva (un solo Covid), 2006 morti (+2), dei quali 1426 in ospedale, 3.577 dimessi (+25), 89 i nati.

Vacanze

«Andate in vacanza e al mare, ma evitate le spiagge più frequentate - dice il presidente Luca Zaia - il coronavirus c'è ancora, non vorrei passasse l'idea che il pericolo è passato. L'appello ai giovani, piccole misure perché c'è il rischio che vi ammaliate, c'è rischio che il Covid vi crei guai e, ancora peggio, che andiate a portare il virus a qualche bimbo immunodepresso o ad anziani malati che non possono permettersi di avere il virus. Il nostro staff è oggi in assetto, pronto per una reinfezione. Ho il terrore di chiudere la conferenza: avviso i veneti che la nostra squadra è schierata in assetto di guerra, abbiamo ordinanze in canna».

Confronto con la Lombardia

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha riassunto cosa successo in Veneto con il contagio, e le differenze con la Lombardia, rispondendo alla domanda fatta da un giornalista giapponese presente alla conferenza stampa di oggi. «Il Veneto ha scelto di dedicare 10 ospedali al Coronavirus, abbiamo avuto notizia dei primi due contagiati il 21 febbraio, il primo morto e da allora si è riunita la task force a Padova. È stato lì che ho chiesto si chiudesse l'ospedale nel quale si trovavano i due pazienti Covid, in assenza di informazioni, di mettere le tende riscaldate della Protezione Civile fuori da tutti gli ospedali del Veneto e di fare il tampone a tutti i cittadini di Vò Euganeo. È stata una decisione di sanità pubblica, facendo contro legge i tamponi a tutti, scoprendo così 66 asintomatici oltre ai due sintomatici che avevamo: isolare loro ha permesso di non creare una bomba esplosiva in Vò».

Zaia e Meloni

«Fratelli d'Italia ha votato l'autonomia in Veneto, per cui non ci sono mai stati problemi. Mi spiace che Giorgia Meloni stia dando una lettura distorta del dibattito. È ragionevole e legittimo che il governatore del Veneto ponga la questione dell'autonomia, ma non perché sia un mio pallino ma perché l'hanno votata oltre 2 milioni e mezzo di veneti. I veneti hanno bisogno di tranquillità e la tranquillità gliela dai se ti impegni sull'autonomia. Io sono sempre stato linear, se poi è lesa maestà porre la questione sull'autonomia vabbè, allargo le braccia. Però non accetto che contrappongano l'autonomia al tricolore, l'autonomia è prevista dalla costituzione».

Meloni: «Vuole l'autonomia? Dica sì al presidenzialismo». Zaia: «Non faccio scambi»

Trasporto pubblico

«L'ordinanza è già stata scritta, la diffonderò nei prossimi giorni, ci stiamo ancora lavorando».

Coronavirus e animali

Presenti durante il punto stampa la dottoressa Antonia Ricci e il dottor Calogero Terregino che hanno sequenziato il virus. «Noi ci occupiamo delle zoomosi - dice Antonia Ricci - che sono le malattie che dagli animali si trasmettono all'uomo. E' importante l'interfaccia tra mondo animale e uomini. Ogni malattia infettiva dipende dall'ospite, il patogeno e l'ambiente e questi tre elementi davvero influenzano il virus. Ora il virus è sempre lo stesso, ma non con l'isolamento abbiamo cambiato l'ambiente. Tutte le persone ammalate sono isolate, quindi è diminuita la carica virale. Stiamo facendo uno studio che sta dimostrando che le zanzare non sonop in grado di trasportare il virus. Quindi ha ragione il presidente Zaia, non bisogna abbassare la guardia».

«



Nuova delibera del Veneto: Sanità riorganizzata

Elezioni e autonomia: la questione Giorgia Meloni

Ho sentito il ministro stamani, ha confermato la chiamata alle urne per il 20 21. Intanto abbiamo una data, spero si concretizzi velocemente, al massimo deve essere fatto entro il 27 luglio. Mentre 20 e 21 agosto consegna lista, poi 30 giorni di campagna e via.

Elezioni amministrative il 20 e 21 settembre, il ministro firmerà il decreto

<

Ultimo aggiornamento: 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA