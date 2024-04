Scontro Lega-Forza Italia in Veneto, Flavio Tosi rincara la dose: «Noi non siamo mai stati coinvolti nella maggioranza in Regione»

Polemica Lega-Forza Italia all'interno della Regione Veneto, Dopo le dichiarazioni di ieri, oggi Flavio Tosi rincara la dose: «Noi non siamo mai stati coinvolti nella maggioranza di Palazzo Balbi, perché per decisione di Luca Zaia Forza Italia non ha nessun assessorato». Lo afferma oggi in una nota il coordinatore veneto di Forza Italia. «Una scelta, quella di Zaia - prosegue Tosi - che rompe clamorosamente con la storia del centrodestra.

Tosi rimarca inoltre che «Zaia, da quando è stato rieletto nel 2020 per il suo terzo mandato, non ha mai convocato un vertice di maggioranza con gli alleati che riguardasse il governo regionale e temi cruciali quali sanità, sociale, Pedemontana, infrastrutture, energia. Ribadisco, nessun incontro né con il sottoscritto, né con il mio predecessore Michele Zuin».

«E' dal 2020 - conclude - che noi siamo, di fatto, fuori dalla maggioranza di governo della Regione Veneto; i nostri tre consiglieri regionali hanno sempre lealmente votato (questa sì è lealtà incondizionata) ciò che la Giunta ha proposto, senza che questo fosse stato prima condiviso dalla Giunta con Forza Italia».