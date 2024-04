Elezioni Europee, i nomi dei candidati della Lega. In lista Alessandro Manera: «Vannacci capolista? Io preferisco l'espressione territoriale»

TREVISO - Elezioni europee, questa mattina, 13 aprile, al Maggior Consiglio di Treviso, il segretario della Lega Alberto Stefani ha confermato i nomi dei candidati. Ci saranno i due deputati uscenti, il veronese Paolo Borchia e la veneziana Rosanna Conte, vicesindaco di Treviso Alessandro Manera, il sindaco vincentino di Rossano Veneto Morena Martini, deputata padovana Arianna Lazzarini, il sindaco polesano di Porto Tolle, Roberto Pizzoli. Questa la squadra dei leghisti veneti che l’8 e il 9 giugno sarà in corsa per uno scranno a Bruxelles. Rimane ancora il riserbo sul nome del capolista anche se le voci attorno al generale Roberto Vannacci si fanno sempre più intense. (Video di Paolo Calia)

Stefani: «Candidature del territorio»

«Vogliamo che siano candidature del territorio - ha spiegato Stefani -. Ognuno poi farà la propria conferenza nella propria Provincia, saranno campagne diversificate. Ci sono eccellenze nel mondo del sociale, dell'ambiente, per esprimere le proprie potenzialità anche in Europa. Il capolista? Potrebbe essere Vannacci ma le scelte sono della segreteria federale perché il collegio non è solo Veneto.

Zaia? Potrebbe fare qualsiasi sfida e la vincerebbe».

Manera: «Il mio ruolo in Europa compatibile con quello in giunta»

«Sono contento di rappresentare la Marca in questa competizione, gli antagonisti esterni sono tanti ma noi cercheremo di dare il meglio e di portare avanti il lavoro fatto in questi anni - ha spiegato Manera -. In Europa dobbiamo difendere quelle che sono le nostre aziende e la sostenibilità. Il mio ruolo sarebbe compatibile con quello in giunta se dovessi essere eletto. Sarà il sindaco Conte a decidere la compatibilità. Anche io aspettavo il nome del capolista, ce lo diranno, spero sia un veneto. Preferisco l'espressione territoriale».