Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto. Le novità sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 22 giugno 2020, dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Il bollettino di contagio e vittime da Coronavirus in Veneto e le ultime notizie sulla nuova ordinanza della Regione.



Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

Il bollettino

882mila tamponi fatti, 833 persone in isolamente, 19.247 il totale dei positivi (+2), ricoverati 223 (-2, e 29 Covid), terapie intensive 12 (numero invariato, 1 Covid), morti 2003 (+1), 75 i bimbi nati. «Vedete che non carichiamo nuovi pazienti e abbiamo un calo graduale, gli ultimi pazienti rimasti sono quelli più gravi. Gli ultimi ricoverati avranno bisogno di cure intense», ha spiegato Zaia.



Assembramenti nel fine settimana in Veneto

Nel fine settimana tante segnalazioni sul non rispetto delle regole basilari sull'assembramento nelle spiagge, nei bar, nelle piazze, io l'ho detto: caliamo dal 10 di aprile, abbiamo affrontato con responsabilità le riaperture del 18 maggio, dicendo che la responsabilità passava in mano ai cittadini. Se ci comportiamo male mettiamo a repentaglio noi stessi e la comunità. Faccio un appello ai giovani: il rischio di una reinfezione esiste, potete portare a casa dall'assembramento il virus, portate la mascherina nei locali e quando ci sono assembramenti. Se tornasse il Covid dovremmo andar giù con le restrizioni pesanti.

Nuova ordinanza del Veneto

Ho firmato l'ordinanza per le case di riposo e gli altri centri, si tratta di semplificazioni nell'accesso, con mascherina per tutti. Speriamo che si sblocchi questa "tragedia nella tragedia", dove i familiari non possono visitare i cari. Poi abbiamo risolto un altro problema relativo alla presa in carico di nuovi ospiti, bloccata per mesi. L'ospite che arriva da casa prevede la quarantena, l'ospite che arriva da altre strutture prevede il tampone ma non la quarantena. I visitatori devono essere due e la visita è a tempo.

Polemica fra scienziati

Dibattito fra Rigoli e Crisanti? E' un dibattito fra persone che studiano. Crisanti non ha visto lo studio di Rigoli, credo che quando vedrà le carte si capiranno. E non si discute sulla professionalità di Rigoli.

