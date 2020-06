Luca Zaia in diretta: cosa ha detto oggi. Coronavirus in Veneto, gli aggiornamenti

Luca Zaia in diretta oggi, 19 giugno 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera per gli aggiornamenti sui dati del contagio da Coronavirus in Veneto e le norme della Regione.



Luca Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Il bollettino

859mila tamponi fatti, 915 in isolamento, 19.235 positivi, 238 ricoverati (-10) e solo 30 sono Covid, 11 in terapia intensiva, 1.998 persone che hanno perso la vita, nati 92.

Coronavirus, il virologo Crisanti: «Se la pandemia non rallenta più il prossimo inverno rischiamo»

Case di riposo e centri per disabili: novità entro lunedì

Entro lunedì si chiude la partita delle case di riposo e dei centri per disabili rispetto alla visite, con una proposta molto più agile e leggera per quanto riguarda le visite dei familiari e l'ingresso di nuovi ospiti. In Veneto abbiamo 300 case di riposo. E' stato un lavoro di tessitura tra le esigenze di tutti e la sicurezza affinché non partano nuovi focolai. Lunedì dovremmo avere il aprere del comitato tecnico scientifico in modo da poter poi risolvere i problemi procedurali e di responsabilità di molte strutture. Abbiamo chiesto che ci fossero flessibilità e comprensione verso le famiglie e gli ospiti.

Nuovi direttori Ulss: pubblicato il bando

Da oggi sul Bur abbiamo il bando per i nuovi direttori generali delle Ulss, abbiamo avviato la procedura. L'avviso dura 30 giorni, tutti quelli che hanno titoli possono candidarsi. La commissione valuterà i requisiti. Sono 9 Ulss e 2 aziende ospedaliere e lo Iov.

Liste di attesa per le prestazioni sanitarie

Gli indicatori di giugno ci dicono +50% rispetto al giugno dell'anno scorso: è inevitabile, abbiamo call center con 10mila telefonate al giorno, serve comprensione visto il periodo passato e il momento attuale dove non è facile gestire la mole delle richieste delle prestazioni. La bacchetta magica non c'è.

Turisti - strutture per chi diventa positivo al Covid

Noi ci impegnamo a garantire la quarantena ai turisti che dovessero diventare positivi in Veneto, abbiamo strutture ricettive ad hoc da dedicare ai turisti in casi come questo.

Elezioni, quando si vota?

La finestra per votare? Non sappiamo, dal 15 settembre al 15 dicembre è il periodo fissato, ma finché non decidono è tutto incerto. Per noi non ci sono vie di fuga, la prima data utile è il 20 e 21 settembre. Che fissino questa data, si va in election day e si evitano sprechi, attendiamo ancora qualche ora per sapere, certo non mesi. Mi aspetterei dal GOverno oggi un decreto che fisi la data del voto, cosa stanno aspettando?

E la sovrapposizione con l'apertura delle scuole? Votare in un posto diverso? Io sono d'accordo, bisogna uscire dall'ottica della burocratizzazione borbonica e pensare che si possano comunicare luoghi diversi ai cittaini con la collaborazione dei Comuni.

Autonomia

Il documento che ho presentato d'accordo con Salvini, pone la questione dell'autonomia. Penso che sia fondamentale fare un percorso insieme, e chi viaggia con noi deve sapere che il programma del viaggio prevede l'autonomia. Ma non mi risulta che si siano impiantati su questo tema.

