Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto. «Nuova delibera sulla Sanità del Veneto: mille posti di lavoro in più e arrivano i "letti che curano"»

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 24 giugno 2020, per fare il punto sul contagio e le vittime da Coronavirus in Veneto e le novità sulle disposizioni della Regione. La conferenza stampa è come sempre nella sede della Protezione Civile di Marghera. Nuova delibera del Veneto : cosa cambia nella Sanità e come saranno investiti i 100 milioni di euro del Decreto Rilancio. Cambiano molte cose, sia nel pubblico che nel privato (Centri per anziani). Mille posti di lavoro in più, letti intelligenti che curano i pazienti, direttori sanitari per le case di riposo, un centro per Usl dedicato a eventuali pandemie: queste sono solo alcune delle novità annunciate oggi da Luca Zaia e dall'assessore Manuela Lanzarin.



Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Covid Veneto. Contagio e vittime oggi

Nuova delibera del Veneto: Sanità riorganizzata

899mila tamponi fatti, 19.253 positivi (+3), in isolamento 741 (-17), ricoverati 216 (-5), 11 in terapia intensiva (un solo Covid), 2004 morti (numero invariato), dimesse 5 persone nelle ultime 24 ore, 99 bambini nati.Il Veneto avrà 100 milioni dal Dl rilancio da investire in Sanità. Delibera strategica e programmatoria oggi e che conferma scelte già fatte. Prevede la riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale. Vogliamo creare percorsi separati fra infetti da Coronavirus o altri virus e l'accesso ordinario. Abbiamotra infermieri e vari, introduciamo anche una figura nuova: il direttore sanitario nelle Rsa, oltre al medico coordinatore che c'è già, e quello curante che c'è già. Il direttore sanitario ha valenza giuridica e amministrativa. Abbiamo anche identificato delle strutture polmone, una per Ulss, dedicate ai pazieni Coronavirus (o altre pandemia). Avremo, i letti ordinari non esisteranno più, questi nuovi saranno performanti, sono "letti che curano".

Sanità Veneto, cosa cambia con il Decreto Rilancio

L'assessore Manuela Lanzarin spiega quali saranno gli interventi strutturali del Veneto.

In primis in ambito ospedaliero:

(potenziamento delle terapie intensive e semi intensive, posti letto aggiungivi in questi)



Tende mobili nei Pronto Soccorso

Nasce l'infermiere di famiglia

Pronto Soccorso del Veneto: ci sarà un intervento modulabile, verranno posizionateper affrontare l'emergenza, poi troveremo spazi fissi per dividere il Triage. Suem potenziati, quelli legati al 118.Sul territorio potenziamo la domicilialità - l'assistenza domiciliare (adesso assistiamo 30mila persone) - la parte infermieristica - nasce l'infermiere di famiglia (8 infermieri ogni 50mila abitanti: dobbiamo assumerne 441 infermieri di famiglia, ne abbiamo già 200 nelle medicine di gruppo integrato) che lavora con i distretti oppure possono anche supportare i medici non in gruppo o associazione per le visite a domicilio e l'ambulatorio.

Usca confermate, ce ne sono 51 in Veneto. Confermate fino al 31 dicembre 2020. Le Usca sono di supporto per Rsa, medici di medicina generale, e allarga la sua competenza.

Potenziati i dipartimenti di igiene e sanità pubblica (SISP): un operatore ogni 10mila abitanti. Questi operatori devono fare indagini epidemiologiche, contact reacing eccetera.

In ambito privato:

Centri per anziani: cosa cambia

RSA, previsti tre livelli:(figura con parametri definiti, qualifica e competenze richieste specifiche), inserito e pagato dal sistema sanitario Regionale, non vengono meno le altre figure già presenti. Si mantengono i team di dottori specialistici. E qualora ci dovesse essere un'altra epidemia prevediamo di individuare una struttura per rpovincia, un sovraintendente che la gestisca, per dirottare i pazienti contagiati in quest'ultima.

Elezioni. Autonomia: chi si candida deve crederci

Ho sentito il ministro stamani, ha confermato la chiamata alle urne per il 20 21. Intanto abbiamo una data, spero si concretizzi velocemente, al massimo deve essere fatto entro il 27 luglio. Mentre 20 e 21 agosto consegna lista, poi 30 giorni di campagna e via.

Sulla linea del leader della Lega Matteo Salvini, anche il governatore del Veneto Luca Zaia vigilerà sulle liste per le Regionali. «Non esiste che al mio fianco ci siano persone che non credono nell'autonomia o che abbiano anche solo il minimo dubbio» dice in un'intervista al Corriere della Sera. «Chiederò un impegno pubblico scritto - spiega -. Candidarsi in Veneto significa impegnarsi per l'autonomia senza se e senza ma». Gli alleati di Fratelli d'Italia, in Veneto «hanno già votato per l'autonomia. In generale, direi che c'è chi arriva prima e chi arriva dopo, ma non capire che questo processo è irreversibile significa essere fuori dalla storia». L'autonomia «è già scritta nella Costituzione. Si tratta solo di realizzarla» sostiene. Il problema «è che a Roma, ma non solo, si continua a vedere l'autonomia come una sottrazione di potere» e invece è «un'assunzione di responsabilità». Il centralismo «è il nostro Muro di Berlino, una gabbia che non ha più ragione di esistere e che non può più essere tollerata». La Lega «ha avuto il grande merito storico di porre il tema del federalismo. Il limite è stato consentire che se ne desse una lettura distorta». Alimentare la divisione tra Nord e Sud «non ha alcun senso. Anche il Meridione ha bisogno di affrancarsi dal centro. Se ci riesce aiuterà anche noi ad essere sempre più competitivi». Zaia ribadisce che la Lega «non è in crisi, gli alti e bassi ci sono sempre stati. Noi abbiamo solo un modo di farci valere: rispondere con i fatti. Se Salvini ci aiuta a raggiungere l'autonomia si sarà guadagnato la nostra eterna riconoscenza».

Olimpiadi, un anno da Milano-Cortina

«È passato un anno dal 24 giugno 2019, una data storica, l'assegnazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ai nostri territori. Il Veneto esce vincitore da questa partita». Lo afferma il presidente della Regione, Luca Zaia, in un videomessaggio postato oggi su Facebook. «Sembrava una candidatura buttata lì - prosegue Zaia - come diceva qualcuno, per fare un pò di comunicati stampa. La verità è che abbiamo fatto sul serio, ci abbiamo creduto, e quando sono andato a Losanna per l'incontro finale, e quindi la sfida con la Svezia, ho pensato che potevamo solo vincere perché dietro a me c'erano tutti i veneti. Quindi non è una vittoria mia ma una vittoria di tutti i veneti che ci hanno creduto assieme a me», conclude.

