RUBANO (PADOVA) - Scontro tra due mezzi pesanti questa mattina, 1 settembre, intorno alle 9.30.

L'incidente è avvenuto sulla Ss11, all'incrocio con via Antonio Rossi a Rubano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei conducenti, rimasto incastrato tra le lamiere del camion. L'uomo è stato portato in ospedale. Le operazioni sono terminate poco dopo le 11.