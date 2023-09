TREVISO - Guasto in corsa, il camion accosta a bordo strada ma l’asfalto cede sotto il suo peso e il rimorchio finisce contro un edificio, danneggiandolo. È successo ieri mattina in viale Felissent, la strada che collega Treviso a Villorba. Nessun ferito, fortunatamente, ma non sono mancati gli attimi di panico. Soprattutto per chi ha visto il camion cadere contro la terrazza. Nel mirino è finito uno stabile affacciato sul viale, all’incrocio con via del Guazzo, poco distante dal parco di Villa Margherita. L’incidente è avvenuto attorno alle 11. L’autoarticolato procedeva da Villorba verso Treviso e trasportava un’impalcatura in ferro. Al volante c’era un 45enne moldavo, dipendente di una ditta di Fossalta di Piave. Che cosa sia successo esattamente è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto sia per eseguire i rilievi che per gestire il traffico. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il camion abbia avuto un guasto meccanico. L’autista avrebbe quindi accostato a bordo strada, proprio in corrispondenza dell’edificio contro il quale poi si è schiantato. Il rimorchio si è completamente sbilanciato a sinistra e all’arrivo dei soccorritori si erano aperte alcune buche sotto i cavalletti con cui l’autista aveva cercato di ancorarlo a terra. Sul posto è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco giunta dalla centrale di via Santa Barbara.

Area transennata

I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo in modo che non rischiasse di causare ulteriori danni. Le operazioni sono durante quasi un’ora. L’edificio ospita diversi civici: un negozio di informatica al pianterreno, sotto al portico e un’abitazione al primo piano. Il resto invece è disabitato. «Quando sono tornato a casa ho visto l’area transennata e il camion addossato all’edificio: faceva impressione. Meno male che non si è fatto male nessuno» dice un residente che abita proprio lì accanto. Gli agenti della polizia locale stanno completando gli accertamenti relativi all’esatta dinamica e alle cause dell’incidente, anche per individuare eventuali responsabilità. Il traffico non subìto grossi rallentamenti, complice il fatto che fortunatamente il camion era fuori dalla carreggiata altrimenti i disagi sarebbero stati ben maggiori, soprattutto a ridosso dell’ora di punta.

Il precedente

Un mese fa un incidente simile era andato in scena in pieno centro storico, dove un mezzo di Contarina aveva centrato la vetrina di un negozio. Colpa di un guasto ai freni avvenuto in via San Vito, una strada in leggera pendenza dietro palazzo dei Signori. Il camioncino aveva frantumato la vetrina del negozio di abbigliamento “Il paradiso delle Signore”, sfiorando alcuni passanti. Il conducente, un 50enne residente in provincia, si era fermato all’altezza di piazza Ancilotto ed era sceso per raccogliere alcuni bidoni. «Ho inserito il freno a mano, come sempre - aveva assicurato l’autista -. All’improvviso ho visto il mezzo scivolare in avanti». L’uomo aveva cercato di fermarlo ma il mezzo della nettezza urbana era ormai fuori controllo. Pochi istanti dopo aveva terminato la sua corsa contro la vetrina del negozio, sotto gli occhi increduli e spaventati dei presenti. Tra loro c’è chi si considera un “miracolato”. È il caso di Antonella Melioli e del marito. «Stavamo camminando verso piazza San Vito per andare a bere un caffè - ha raccontato la donna -. All’improvviso il camioncino si è schiantato contro la vetrina, proprio davanti a noi. Bastava un secondo in più e ci avrebbe presi in pieno».