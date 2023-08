Incidente a Cogollo del Cengio. Auto rovesciata lungo la Provinciale: un morto e un ferito. In auto anche un cane

COGOLLO DEL CENGIO (VICENZA) - Terribile incidente, auto sfonda il guardrail finisce ruote all'aria: un morto e un ferito. L'impatto in via Rivona a Cogollo del Cengio, lungo la Strada Provinciale 350, intorno alle 16.30 di oggi, 30 agosto, dove ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, un uomo di 52 anni. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto e coadiuvato i soccorsi sanitari. Putroppo, nonostante l'arrivo repentino dei sanitari, il medico del Suem ha dovuto constatare il decesso dell'uomo. L'altra persona in auto, è stata stabilizzata dai santari e trasferita in ospedale. Recuperato illeso invece il cane che si trovava all'interno del veicolo che è stato preso in custodia dai vigili del fuoco di Schio.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.