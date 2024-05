(Agenzia Vista) Venezia, 16 maggio 2024 "Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza. Quindi entriamo ufficialmente in quello che diciamo il protocollo operativo per un'alluvione vera e propria", le parole del Presidente del Veneto Zaia in conferenza stampa. / Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

