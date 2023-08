AVIANO (PORDENONE) - Incidente vicino al Cro di Aviano oggi, mercoledì 30 agosto, intorno alle 18.

Il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito dentro il fosso. La persona ferita è stata soccorsa dal personale medico e l'ha trasportata in codice giallo precauzionale all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.