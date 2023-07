Incidente in A4, esce di strada da solo, 38enne gravissimo

REDIPUGLIA - Un uomo di circa 38 anni di età è stato soccorso dal personale sanitario, questo pomeriggio, 24 luglio 2023, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in A4 nel tratto compreso tra Redipuglia e Monfalcone Ovest, direzione Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto la Polizia stradale), ha perso il controllo della vettura che stava conducendo. Nessun altro mezzo coinvolto. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo, poi trasportato in gravi condizioni, privo di sensi, all'ospedale di Cattinara.