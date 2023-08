PORTOGRUARO - ​Perde il controllo dell'auto e si schianta nel fossato, autista incastrato tra le lamiere. Intervento dei vigili del fuoco oggi, lunedì 28 agosto alle 12, per soccorrere un automobilista che dopo aver perso il controllo del mezzo è finito in un fossato in via Annia, a Portogruaro.

Ad estrarre dalle lamiere l’unico passeggero a bordo ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento che ha poi affidato alle cure del personale sanitario la persona ferita. L’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area è terminato intorno alle 13.