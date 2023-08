ROANA (VICENZA) - Incidente martedì 8 agosto alle 12.20 in località Tresche Conca di Roana: un'auto è finita contro il guardrail, nell'impatto è rimasta ferita la donna alla guida. Lo schianto è avvenuto lungo la strada per Canove.

I pompieri, arrivati ad Asiago, hanno messo in sicurezza l'auto, ed estratto l’ottantenne che è stata presa in cura del personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.