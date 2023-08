Incidente a Bibione. Mancata precedenza e asfalto viscido, poi il botto: due feriti Traffico in tilt

BIBIONE (VENEZIA) - Una mancata precedenza, poi l'asfalto viscido e l'auto che si schianta sopra un'altra: traffico in tilt nel cuore di Bibione. È successo verso le 16 di oggi, mercoledì 30 agosto, in via Orsa Maggiore. Due le auto coinvolte nel botto. Tutto è al vaglio degli agenti della Polizia locale del Distretto Veneto est intervenuti per fare piena chiarezza sullo schianto e per regolare il traffico. Secondo una prima sommaria ricostruzione uno dei due conducenti non si sarebbe accorto dell'arrivo dell'altra autovettura. Uscito da una laterale, non è poi riuscito a evitare l'impatto anche a causa della forte pioggia che in quel momento stava interessando tutta la zona. Nell'incidente sono rimaste ferite almeno due persone. La richiesta di aiuto è arrivata al 118 che ha inviato i sanitari del Punto di Primo intervento. I feriti sono stati trasferiti nell'ambulatorio di via Maya per essere sottoposti alla diagnostica. Intanto la viabilità è andata in tilt con lunghe code in via Orsa Maggiore nel tratto che dal Lido del Sole porta verso il centro di Bibione.