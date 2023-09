Schianto sulla Triestina: si sente un botto spaventoso, la corsa e la paura che l'auto sia esplosa

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Schianto sulla Triestina nella notte, l'auto vola nel fosso: tre persone rimangono ferite. È successo verso le 23 nel tratto compreso tra Ceggia e San Stino di Livenza.

Il conducente dell'auto all'improvviso non è riuscito a mantenerla sulla carreggiata.

Un botto impressionante tanto che ai soccorritori sembrava che l'auto fosse esplosa

L'autovettura è sbandata finendo contro un terrapieno, dentro al fosso che costeggia la "Triestina".

Alcuni automobilisti hanno chiamato i soccorritori arrivati in forze. Sul posto la centrale operativa delle SUEM ha fatto arrivare tre ambulanze con gli equipaggi di Caorle, Jesolo e San Donà di Piave. Con loro sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Il soccorritori hanno liberato le tre persone rimaste all'interno dell'abitacolo. Tutti sono stati trasferiti in ospedale e sottoposti alla diagnostica. Nessuno fortunatamente è in pericolo di vita. Inevitabili disagi per la viabilità terminati con la rimozione dell'auto dopo la mezzanotte.