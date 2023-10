Cortina, la nuova pista da bob per le olimpiadi 2026 non si farà: le dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò

CORTINA (BELLUNO) - La nuova pista da bob di Cortina D'Ampezzo non verrà costruita; e per le gare bob, slittino e skeleton delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si dovrà cercare una soluzione all'estero. Lo ha comunicato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la sessione del Comitato olimpico internazionale a Mumbai. Malagò - si è appreso - ha reso noto di aver avuto in questo senso la comunicazione dal Governo che non c'era più l'intenzione di andare avanti con il progetto per la nuova pista. Sulla comunicazione c'è stata la condivisione da parte del Cio.