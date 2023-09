BELLUNO La Provincia di Belluno si schiera contro la pista da bob di Cortina d'Ampezzo, chiedendo che sia valutata concretamente l’ipotesi di spostare le gare delle Olimpiadi invernali 2026 a Innsbruck. Ma è stata una presa di posizione che ha spaccato, come non era mai successo prima, il consiglio provinciale di Belluno (il centrodestra è uscito dall’aula), e che ha diviso lo stesso centrosinistra che aveva proposto l’ordine del giorno, con il presidente Roberto Padrin che si è astenuto, mentre quasi tutta la sua maggioranza ha votato a favore. Ieri è accaduto che lo stesso consiglio che un anno fa aveva espresso un parere esattamente contrario, a maggioranza (5 favorevoli, nessun contrario, due astenuti, tre usciti dall’aula e una consigliera assente giustificata) ha chiesto agli organi competenti - Fondazione Milano Cortina 2026, Governo e Regione Veneto - di valutare la fattibilità di utilizzare la pista già esistente a Innsbruck. La mozione ha avuto come primo firmatario Paolo Perenzin, ex sindaco di Feltre, ed è stata presentata dai consiglieri del gruppo “Provincia Comune 2030”.

LE POSIZIONI

Uscito dall’aula, il centrodestra ha motivato la decisione di non appoggiare l’ordine del giorno: «La pista da bob non può diventare un tema di distrazione di massa. Occuparsi oggi, fuori tempo massimo, del tema dell’impianto a servizio delle Olimpiadi invernali 2026, è un ottimo esercizio politico, ma siamo sicuri sia di utilità per le comunità bellunesi? Nel marzo 2022 il consiglio provinciale ha deliberato favorevolmente il proprio appoggio. Cosa è cambiato oggi? Dal nostro punto di vista nulla. E un ordine del giorno su un tema di competenza statale rischia di essere pura filosofia». Padrin ha invece distinto due piani: «Il piano di cittadini, associazioni, società civile, comunità locale; e il piano dell’amministrazione provinciale, che anche senza avere competenze dirette può e deve raccogliere il sentire popolare ed esprimere il proprio parere. Se il primo è facile, immediato, il secondo è più complesso e non è giusto che si presti a strumentalizzazioni. Oggi quindi ci troviamo davanti a un progetto di una pista che non è priva di dubbi e punti critici, su tutti l’aumento dei costi di realizzazione e di gestione. Ma va detto chiaramente che nel dossier olimpico non è mai stata messa in dubbio la presenza della pista». Sconcertato Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina: «Sono molto sorpreso per l’atteggiamento della Provincia di Belluno. Mi meraviglia soprattutto che questo voto arrivi ora, in questo momento e in questo modo. Ricordo che la Provincia aveva fatto il massimo possibile, per sostenere la candidatura ai Giochi 2026, nella consapevolezza di quanto poteva comportare».