Scivola in un canalone sul gruppo del Sorapiss, donna muore davanti agli amici

CORTINA - Scivola in un canalone e perde la vita. Tragedia questo pomeriggio, 20 aprile, a Cortina sul gruppo del Sorapiss, dove una donna, di cui attualmente non sono ancora note le generalità è morta mentre era con una comitiva di amici, che hanno lanciato l'allarme.

Sul posto è accorso l'elicottero da Pieve di Cadore, ma per la donna non c'era nulla da fare. Intervenuti anche i finanzieri del soccorso alpino, che in contatto con l'autorità giudiziaria, hanno dato poi il via libera alla rimozione della salma. La donna dell'apparente età di 50 anni, che era senza documenti, è stata portata come persona ignota al cimitero di Cortina.