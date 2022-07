Alleghe falcidiata da grandine e pioggia battente: avviati lavori di ripristino per 100mila euro

ALLEGHE - A causa di un nubifragio scatenatosi nella serata di venerdì 15 luglio, poco più di mezz'ora di grandine e pioggia battente ha creato notevoli disagi all'abitato di Alleghe tra Masarè e Santa Maria delle Grazie. I Servizi Forestali regionali hanno immediatamente avviato un intervento, per un importo di 100 mila euro, incaricando una ditta specializzata in movimenti terra per asportare tutto il materiale depositato dalla colata.

APPROFONDIMENTI METEO Maltempo, Veneto ancora in ginocchio: inizia la conta dei danni Le... MALTEMPO A NORDEST Meteo. Ancora un weekend di pioggia, vento forte e temperature in... AGORDINO Un grande boato e la terra trema in Agordino: epicentro a Rocca... BELLUNO Maltempo nel Bellunese, tetti divelti e allagamenti, serate da incubo...

«L'area più colpita ha riguardato la zona di Masarè in località Rusech - spiega l'assessore regionale al dissesto idrogeologico, Gianpaolo Bottacin - dove l'omonimo torrente è tracimato riempiendo il piazzale della sede della Croce Verde e la confinante sr 203 agordina con acqua, fango e ghiaia. Fortunatamente i danni sono stati limitati, grazie alle opere di difesa già realizzate nel tempo lungo l'alveo del torrente, subito a monte della strada regionale, dove in particolare la briglia selettiva realizzata dai nostri Servizi Forestali regionali ha trattenuto gran parte del materiale grossolano della colata, coadiuvata dal bacino di raccolta in prossimità della strada dove è stato trattenuto parte del materiale più fine».