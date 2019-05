Meteo. Ancora un weekend di pioggia, vento forte e temperature in calo. Rami e alberi sulle strade

IERI A MILANO

Sono oltre 170 gli interventi compiuti in Veneto dai vigili del fuoco per il maltempo che dalla serata di ieri sta interessando la regione. Operazioni di soccorso delle squadre dei vigili del fuoco per il maltempo soprattutto nel vicentino ma anche nelle provincie di Verona, Padova e Treviso. E torna a nevicare sulle Dolomiti, l'abbassamento delle temperature fa scendere il livello delle precipitazioni nevose intorno ai 1100-1200 metri.

Weekend segnato dal maltempo: in 10 giorni sono passate già quattro perturbazioni sull'Italia e la numero cinque si sta scatenando proprio in questo fine settimana. Il maltempo è arrivato sul Nord Italia ieri sera, e domenicasi sposta verso il Centro-Sud e le regioni di Nord-Est, con possibili precipitazioni sparse, a carattere di rovesci e temporali, affermano da Meteo Expert.«Oltre alle piogge e ai temporali - spiegano gli esperti - l'ingresso della perturbazione nel cuore del mar Mediterraneo causerà, nella giornata di domenica, laproprio sulla nostra Penisola, con un conseguente. Questa depressione - concludono i metereologi - insisterà sull'Italia fino a metà della prossima settimana, mantenendo il tempo instabile.ad essa associata, inoltre, causerà un calo delle temperature, specie da domenica, su Nord-est, Centro e Sardegna con valori destinati a portarsi in molti casi anche al di sotto della media stagionale».