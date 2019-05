Panda con 3 ragazzi sbanda e finisce nel torrente: 2 sono gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi dopo le 16, a. Per cause in corso di accertamento - ma non si escude il maltempo - lasulla quale viaggiavano tre giovani è finita nel torrente all'incrocio fra via Fusa e la provinciale 17.Sono intervenuti il 118 con l'elicottero, un'automedica e due ambulanze, i carabinieri di San Giovanni Ilarione e i vigili del fuoco. Ci sono 2 feriti gravi, trasportati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Un terzo giovane, che ha riportato ferite meno gravi, è stato portato all'ospedale di San Bonifacio.