Maltempo, Veneto ancora in ginocchio: inizia la conta dei danni

Maltempo in Veneto oggi. Senza sosta il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco in tutto il Nordest per i danni di trombe d'aria, nubifragi e pioggia con alberi caduti e pericolanti, strutture divelte, smottamenti: a Vicenza raddoppiato il turno di servizio, inviate squadre e automezzi in supporto da Venezia, Treviso e Belluno; a Verona giunti rinforzi da Padova.

Maltempo, sopralluogo di Zaia nelle zone colpite: «Estendo lo stato di crisi già proclamato per il Veronese»



Nelle ultime 24 ore tra Lombardia e Veneto oltre 1.000 interventi. Sono 250 le operazioni di soccorso svolte in Friuli Venezia Giulia dai comandi di Pordenone e Udine, con il supporto dei colleghi giunti da Trieste e Gorizia: tetti scoperchiati, frane e persone bloccate dall'acqua nelle proprie vetture hanno impegnato i vigili del fuoco per tutta la notte. A Massa Carrara nella mattinata una tromba d'aria ha interessato l'area costiera della provincia: in località Massa Marittima, un albero si è abbattuto su una tenda di un campeggio ferendo 2 bambini ed un adulto. Operazioni di soccorso in atto.



Conta dei danni nel Bellunese. Monitorato anche il lago di Alleghe, a rischio esondazione...

VICENZA

Centinaia di interventi dei pompieri dopo il passaggio della tromba d'aria nel Vicentino sabato 29 agosto. Scoperchiate case, aziende, divelti arbusti di grande dimensione...

Nella serata di oggi il Veneto assisterà ad una progressiva attenuazione dell'instabilità, ma saranno ancora presenti precipitazioni residue su zone montane e pedemontane, e qualche ulteriore rovescio più locale in pianura; dalla tarda mattinata di domani, lunedì 31 agosto. Sono le previsioni meteo diffuse dalla Regione, sulla base delle quali il sistema regionale di Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idraulica e idrogeologica, riferita allo scenario per temporali forti, decretando, sino alle ore 14 di domani, lunedì 31 agosto. Il centro funzionale decentrato prevede poi uno stato di preallarme (allerta arancione), da riconfigurare, a livello locale, in fase di allarme a seconda dell'intensità dei fenomeni, per criticità idraulica sulla rete principale del bacino idrografico Adige-Garda e Monti Lessini;, ed uno stato di attenzione (allerta gialla), da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme, sulla rete principale dei bacini idrografici Piave Pedemontano, Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave-Sile-Bacino scolante in laguna.

VERONA

Il disastro del 23 agosto

Ecco cosa è accaduto in città quel giorno, il primo di maltempo in Veneto. Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su Verona e provincia causando pesanti danni e disagi. Strade come fiumi di grandine e oltre 500 alberi abbattuti dalla forza del vento. Alberi sradicati, grandine, strade allagate con l'acqua che ha raggiunto livelli allarmanti. Macchine sotto acqua. Le immagini di quel giorno sono impressionanti...